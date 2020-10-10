Головин Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1978
Дата смерти10.10.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1978
Отец: Головин Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
04.01.2000
Рождение ребёнка
29.06.2001
Сын: Головин Алексей
Мать ребёнка: Головина (Деребизова) Людмила
Рождение ребёнка
13.07.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Головина (Золоторева) Анастасия
Смерть
10.10.2020
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно