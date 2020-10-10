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Головин Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1978

Дата смерти

10.10.2020

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

1956 г.р.

Жена

1980 г.р.
1984 г.р.

Дети

2001 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1978

Отец: Головин Борис

Мать: Буташева (Иванова) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина (Золоторева) Анастасия

Развод
Неизвестно

Жена: Головина (Деребизова) Людмила

Бракосочетание
04.01.2000

Жена: Головина (Деребизова) Людмила

Рождение ребёнка
29.06.2001

Сын: Головин Алексей

Мать ребёнка: Головина (Деребизова) Людмила

Рождение ребёнка
13.07.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головина (Золоторева) Анастасия

Смерть
10.10.2020
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно

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