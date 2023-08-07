Марья Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти07.04.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Козьма Наумович
Отец ребёнка: Наум Григорьевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Евстигней Наумович
Отец ребёнка: Наум Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наум Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
07.04.1866
Причина смерти: от старости