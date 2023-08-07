Марья Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

07.04.1866

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Козьма Наумович

Отец ребёнка: Наум Григорьевич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Евстигней Наумович

Отец ребёнка: Наум Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наум Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
07.04.1866
Причина смерти: от старости