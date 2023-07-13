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Шихерина Лидия Ивановна
Шихерина Лидия Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Шихерин Иван Иванович
1911 г.р.
Мать
Шихерина Полина
Дети
Не указаны
Добавил:
МИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Шихерин Иван Иванович
Мать:
Шихерина Полина
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