Шихерина Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихерина Лидия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МИ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шихерин Иван Иванович

Мать: Шихерина Полина