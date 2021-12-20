Омельченко сергей николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОмельченко сергей николаевич

Омельченко сергей николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1956

Дата смерти

20.12.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1956

Отец: Омельченко николай викторович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1981

Сын: Омельченко Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Омельченко татьяна павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Омельченко ОЛЬГА

Мать ребёнка: Омельченко татьяна павловна

Смерть
20.12.2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close