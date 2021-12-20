Омельченко сергей николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1956
Дата смерти20.12.2021
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1956
Отец: Омельченко николай викторович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1981
Сын: Омельченко Павел Сергеевич
Мать ребёнка: Омельченко татьяна павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Омельченко ОЛЬГА
Мать ребёнка: Омельченко татьяна павловна
Смерть
20.12.2021