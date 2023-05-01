Минабетдинова (Гильманова) Нафиса Фасхиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1941
Дочь: Ахметшина Танзиля Шигаповна
Отец ребёнка: Минабутдинов Шигабетдин Минабутдинович
Татарский Елтан, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно