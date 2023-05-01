Минабетдинова (Гильманова) Нафиса Фасхиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минабетдинова (Гильманова) Нафиса Фасхиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

KK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1941

Дочь: Ахметшина Танзиля Шигаповна

Отец ребёнка: Минабутдинов Шигабетдин Минабутдинович

Татарский Елтан, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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