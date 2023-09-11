Кузьменков Иван Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.05.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1939
Дочь: Шевченко Полина Ивановна
Мать ребёнка: Кузьменкова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кузьменкова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кузьменкова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьменков Павел Иванович
Мать ребёнка: Кузьменкова Наталья Васильевна
Смерть
08.05.1976