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Кузьменков Иван Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.05.1976

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1939

Дочь: Шевченко Полина Ивановна

Мать ребёнка: Кузьменкова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьменков Иван Иванович

Мать ребёнка: Кузьменкова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кузьменкова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьменков Павел Иванович

Мать ребёнка: Кузьменкова Наталья Васильевна

Смерть
08.05.1976
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