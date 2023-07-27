Баев Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баев Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Баев Николай Степанович

Мать ребёнка: Баева (гаврилова) Дарья Ивановна

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Баев Иван Степанович

Мать ребёнка: Баева (гаврилова) Дарья Ивановна

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баева (гаврилова) Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно