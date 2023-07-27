Баев Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890
Мать ребёнка: Баева (гаврилова) Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Баев Иван Степанович
Мать ребёнка: Баева (гаврилова) Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно