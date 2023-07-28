Ранеткина Наталья Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1859 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1881 ст.
Рождение ребёнка
30.01.1882 ст.
Дочь: Ранеткина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Ранеткин Михаил Борисович
Рождение ребёнка
01.11.1883 ст.
Дочь: Ранеткина Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Ранеткин Михаил Борисович
Восприемник: крестьянская девица Прасковья Ефимовна, д. Колган
Рождение ребёнка
21.11.1887 ст.
Отец ребёнка: Ранеткин Михаил Борисович
Место жительства
1887 ст.
Возраст - 27 лет. ф. 230. Оп.3. Д. 2301 Исповедные росписи церквей сел Угличского уезда за 1887 год
Место жительства
1888 ст.
Возраст - 28 лет.
Место жительства
1891 ст.
Возраст - 31 год.
Место жительства
1897 ст.
Возраст - 38 лет. ф.642 оп.3 д.1210 Переписные листы населения и хозяйств Микляевской волости 1897 Хозяйка. Земледелие.
Смерть
Неизвестно