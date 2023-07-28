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Ранеткина Наталья Ефимовна

Место рождения

Колган, Половецкая волость, Переславский уезд

Дата рождения

1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Колган, Половецкая волость, Переславский уезд
Бракосочетание
08.02.1881 ст.

Муж: Ранеткин Михаил Борисович

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.01.1882 ст.

Дочь: Ранеткина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Ранеткин Михаил Борисович

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.11.1883 ст.

Дочь: Ранеткина Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Ранеткин Михаил Борисович

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник: крестьянская девица Прасковья Ефимовна, д. Колган
Рождение ребёнка
21.11.1887 ст.

Сын: Ранеткин Петр Михайлович

Отец ребёнка: Ранеткин Михаил Борисович

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
1887 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 27 лет. ф. 230. Оп.3. Д. 2301 Исповедные росписи церквей сел Угличского уезда за 1887 год
Место жительства
1888 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 28 лет.
Место жительства
1891 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 31 год.
Место жительства
1897 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 38 лет. ф.642 оп.3 д.1210 Переписные листы населения и хозяйств Микляевской волости 1897 Хозяйка. Земледелие.
Смерть
Неизвестно