Бабичев Владимир Степанович
Место рождения
Дата рождения11.01.1939
Дата смерти15.12.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1939
Место жительства
С 1962 по 1981
Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия
Место жительства
С 1981 по 1986
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
15.12.2010
Место жительства
По 2010