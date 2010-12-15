Бабичев Владимир Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабичев Владимир Степанович

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Место рождения

Садовое, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

11.01.1939

Дата смерти

15.12.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Садовое, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
Место жительства
С 1939
Садовое, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
Место жительства
С 1962 по 1981
Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия
Место жительства
С 1981 по 1986
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
15.12.2010
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 2010
Москва, город федерального значения Москва
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