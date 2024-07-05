Баяндина Марфа Дементьевна 1837 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баяндина Марфа Дементьевна

Место рождения

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1801 г.р.

Мать

1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Баяндин Дементий Тимофеевич

Мать: Федосия Ларионовна

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Смерть
Неизвестно

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