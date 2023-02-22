Кашанина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
07.04.1934
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно