Кашанина Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашанина Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кашанин Василий Егорович

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кашанин Василий Егорович

Рождение ребёнка
07.04.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кашанин Василий Егорович

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кашанин Василий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кашанин Василий Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашанин Василий Егорович

Смерть
Неизвестно
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