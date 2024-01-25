Штонда Анна Маркеловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1864
Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 179об-180.
Рождение ребёнка
15.04.1884 ст.
Отец ребёнка: Штонда Федор Евсеевич
Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 424об-425.
Рождение ребёнка
21.04.1890 ст.
Отец ребёнка: Штонда Федор Евсеевич
Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 424об-425.
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Штонда Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Штонда Федор Евсеевич
Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 179об-180.
Рождение ребёнка
25.06.1902 ст.
Отец ребёнка: Штонда Федор Евсеевич
ГААО. Р-3954. Оп. 3. Д. 1163. Л. 48-48об ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 69. Л. 40об.-41 Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. ... Показать все
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Штонда Устиния Федоровна
Отец ребёнка: Штонда Федор Евсеевич
Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 179об-180.
Бракосочетание
Неизвестно