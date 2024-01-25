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Штонда Анна Маркеловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 179об-180.
Рождение ребёнка
15.04.1884 ст.

Сын: Штонда Иван Федорович

Отец ребёнка: Штонда Федор Евсеевич

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 424об-425.
Рождение ребёнка
21.04.1890 ст.

Сын: Штонда Гавриил Федорович

Отец ребёнка: Штонда Федор Евсеевич

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 424об-425.
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Штонда Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Штонда Федор Евсеевич

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 179об-180.
Рождение ребёнка
25.06.1902 ст.

Сын: Штонда Петр Федорович

Отец ребёнка: Штонда Федор Евсеевич

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Р-3954. Оп. 3. Д. 1163. Л. 48-48об ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 69. Л. 40об.-41 Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. ... Показать все
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Штонда Устиния Федоровна

Отец ребёнка: Штонда Федор Евсеевич

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 179об-180.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штонда Федор Евсеевич

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