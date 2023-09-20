Осипова Татьяна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1931
Сын: Осипов Владимир Варфоломеевич
Отец ребёнка: Осипов Варфоломей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Георгий
Отец ребёнка: Осипов Варфоломей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Семен
Отец ребёнка: Осипов Варфоломей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Петр
Отец ребёнка: Осипов Варфоломей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Панфил
Отец ребёнка: Осипов Варфоломей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Лазарь
Отец ребёнка: Осипов Варфоломей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лыкова Анна
Отец ребёнка: Осипов Варфоломей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Николай
Отец ребёнка: Осипов Варфоломей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Осипов Варфоломей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Осипов Варфоломей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Осипов Варфоломей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1980