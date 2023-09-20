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ГлавнаяЛюдиОсипова Татьяна Семеновна

Осипова Татьяна Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1931

Сын: Осипов Владимир Варфоломеевич

Отец ребёнка: Осипов Варфоломей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Георгий

Отец ребёнка: Осипов Варфоломей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Семен

Отец ребёнка: Осипов Варфоломей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Петр

Отец ребёнка: Осипов Варфоломей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Панфил

Отец ребёнка: Осипов Варфоломей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Лазарь

Отец ребёнка: Осипов Варфоломей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лыкова Анна

Отец ребёнка: Осипов Варфоломей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Николай

Отец ребёнка: Осипов Варфоломей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Осипов Варфоломей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Осипов Варфоломей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Осипов Варфоломей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Варфоломей Васильевич

Смерть
1980
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