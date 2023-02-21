Рейхерт (Reichert) Блазиус (Blasius) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рейхерт (Reichert) Блазиус (Blasius)

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Место рождения

Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

1700

Дата смерти

18.06.1773

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
05.11.1732

Жена: Эйзенцеммер Анна Ева

Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
03.06.1742

Сын: Рейхерт Иоганнес Теобальд

Мать ребёнка: Эйзенцеммер Анна Ева

Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
18.06.1773
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
18.06.1773
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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