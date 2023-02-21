Рейхерт (Reichert) Блазиус (Blasius)
Место рожденияОберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения1700
Дата смерти18.06.1773
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
05.11.1732
Жена: Эйзенцеммер Анна Ева
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
03.06.1742
Сын: Рейхерт Иоганнес Теобальд
Мать ребёнка: Эйзенцеммер Анна Ева
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
18.06.1773
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
18.06.1773
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция