Исхакова Камила Идрисовна
Место рожденияд.Кунакбай Куюргазинского района
Дата рождения1908
Дата смерти22.12.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.06.1936
Дочь: Юлтаева Рахима Дильмухаметовна
Отец ребёнка: Исхаков Дильмухамет Кутлуахметович
д.1-е Кинзябызово Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
05.12.1938
Сын: Исхаков Амир Дильмухаметович
Отец ребёнка: Исхаков Дильмухамет Кутлуахметович
д.Кинзябызово - 1 Куюргазинского района БАССР
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.12.1997
д.Тюканово Кумертауского района РБ РФ
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
д.Тюканово Куюргазинского района РБ РФ