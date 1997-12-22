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Исхакова Камила Идрисовна

Место рождения

д.Кунакбай Куюргазинского района

Дата рождения

1908

Дата смерти

22.12.1997

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Кунакбай Куюргазинского района
Рождение ребёнка
06.06.1936

Дочь: Юлтаева Рахима Дильмухаметовна

Отец ребёнка: Исхаков Дильмухамет Кутлуахметович

д.1-е Кинзябызово Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
05.12.1938

Сын: Исхаков Амир Дильмухаметович

Отец ребёнка: Исхаков Дильмухамет Кутлуахметович

д.Кинзябызово - 1 Куюргазинского района БАССР
Развод
Неизвестно

Муж: Исхаков Дильмухамет Кутлуахметович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исхаков Дильмухамет Кутлуахметович

Смерть
22.12.1997
д.Тюканово Кумертауского района РБ РФ
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
д.Тюканово Куюргазинского района РБ РФ
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