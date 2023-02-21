(Сенина) Мария Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1905
Дата смерти04.03.1979
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1905
Отец: Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1925
Отец ребёнка: Сенин Евдоким Матвеевич
Берестна, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сенин Николай Евдокимович
Отец ребёнка: Сенин Евдоким Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
04.03.1979
Землино, Рузский, Московская область