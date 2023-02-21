(Сенина) Мария Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Сенина) Мария Максимовна

(Сенина) Мария Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1905

Дата смерти

04.03.1979

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1900 г.р.

Дети

1925 г.р.
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Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1905

Отец: Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1925

Сын: Сенин Михаил Евдокимович

Отец ребёнка: Сенин Евдоким Матвеевич

Берестна, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сенин Евдоким Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сенин Евдоким Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сенин Евдоким Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сенин Евдоким Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сенин Николай Евдокимович

Отец ребёнка: Сенин Евдоким Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сенин Евдоким Матвеевич

Смерть
04.03.1979
Землино, Рузский, Московская область
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