Баранов александр андреевич
Место рождения
Дата рождения23.11.1747
Дата смерти16.04.1819 ст.
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1747
Отец: Баранов андрей ильич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Баранов антипатр александрович
Мать ребёнка: Баранова анна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Баранова ирина александровна
Мать ребёнка: Баранова анна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Баранова Екатерина александровна
Мать ребёнка: Баранова Анна
Ситка, Аляска. Америка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баранова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.04.1819 ст.
около острова ява