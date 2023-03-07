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Баранов александр андреевич

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Место рождения

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

23.11.1747

Дата смерти

16.04.1819 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1747

Отец: Баранов андрей ильич

Мать: Баранова анна григорьевна

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Баранов антипатр александрович

Мать ребёнка: Баранова анна

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Баранова ирина александровна

Мать ребёнка: Баранова анна

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Баранова Екатерина александровна

Мать ребёнка: Баранова Анна

Ситка, Аляска. Америка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркова матрёна александровна

Смерть
16.04.1819 ст.
около острова ява
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