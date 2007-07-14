Метелкина (Луговая) Людмила Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1936
Дата смерти14.07.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1960
Дочь: Евченко Елена Владиславовна
Отец ребёнка: Метелкин Владислав Васильевич
Рождение ребёнка
18.07.1966
Дочь: Метелкина Ольга Владиславовна
Отец ребёнка: Метелкин Владислав Васильевич
Смерть
14.07.2007
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край