Метелкина (Луговая) Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Метелкина (Луговая) Людмила Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1936

Дата смерти

14.07.2007

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1960

Дочь: Евченко Елена Владиславовна

Отец ребёнка: Метелкин Владислав Васильевич

Монгохто, Ванинский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
18.07.1966

Дочь: Метелкина Ольга Владиславовна

Отец ребёнка: Метелкин Владислав Васильевич

Монгохто, Ванинский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
14.07.2007
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
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