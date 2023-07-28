Андрей Иосифович
Место рождения
Дата рожденияДо 1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
10.05.1893 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 10.05.1893 Чермы крестьянин Хрисанф Филиппович Великих Лугов крестьянская дочь Мария Николаевна по жениху Чермы запасной ефрейтор Иван Макеев по жениху Калихновщины крестьяни... Показать все
Смерть
Неизвестно