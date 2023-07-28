Андрей Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Иосифович

Место рождения

Портилов Луг, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

До 1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Портилов Луг, Гдовская волость, Гдовский уезд
Поручитель
10.05.1893 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 10.05.1893 Чермы крестьянин Хрисанф Филиппович Великих Лугов крестьянская дочь Мария Николаевна по жениху Чермы запасной ефрейтор Иван Макеев по жениху Калихновщины крестьяни... Показать все
Смерть
Неизвестно