Ботагова (Шаройко) Ольга Ильинична
Место рождения
Дата рождения13.11.1959
Дата смерти01.11.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1959
Отец: Шаройко Илья Степанович
Мать: Шаройко Елена Алексеевна
(56°31'01.9"N 87°20'39.7"E)
Бракосочетание
07.02.1981
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.11.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.10.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.11.2022
Томск, город Томск, Томская область
Причина смерти: Лимфома
Похороны
03.11.2022