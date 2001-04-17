Морозов Николай Васильевич
Место рождениясело Луковец Луковской волости Череповецкого уезда
Дата рождения19.05.1926
Дата смерти17.04.2001
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1926
Отец: Морозов Василий Тимофеевич
Мать: Морозова Анна Ивановна
село Луковец Луковской волости Череповецкого уезда
Около 100 лет назад село Луковец стояло на высоком берегу реки Шексны. Несмотря на почти тысячелетнюю историю, оно быо затоплено при создании Рыбинского водохранилища.
Бракосочетание
01.11.1954
Рождение ребёнка
09.08.1955
Дочь: Филиппова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Морозова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
06.02.1960
Дочь: Малинина Галина Николаевна
Мать ребёнка: Морозова Евдокия Александровна
Смерть
17.04.2001