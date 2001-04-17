Морозов Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Николай Васильевич

Морозов Николай Васильевич

Место рождения

село Луковец Луковской волости Череповецкого уезда

Дата рождения

19.05.1926

Дата смерти

17.04.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1926

Отец: Морозов Василий Тимофеевич

Мать: Морозова Анна Ивановна

село Луковец Луковской волости Череповецкого уезда
Около 100 лет назад село Луковец стояло на высоком берегу реки Шексны. Несмотря на почти тысячелетнюю историю, оно быо затоплено при создании Рыбинского водохранилища.
Бракосочетание
01.11.1954

Жена: Морозова Евдокия Александровна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.08.1955

Дочь: Филиппова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Морозова Евдокия Александровна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.02.1960

Дочь: Малинина Галина Николаевна

Мать ребёнка: Морозова Евдокия Александровна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
17.04.2001
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close