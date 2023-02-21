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Баль Bahl Иосиф Вильгельмович

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Место рождения

Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.

Дата рождения

1777

Дата смерти

02.05.1854 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Баль Bald Ганс Вильгельм

Мать: Баль Bahl Сузанна

Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
25.02.1807

Жена: Баль Bahl Мария Анна Иоганнесовна

с. Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
19 1807 02 25 Josephus Bahl Marianna Schmittin Kamenka.
Рождение ребёнка
12.05.1817 ст.

Дочь: Шмидт Schmidt Агнесса Иосифовна

Мать ребёнка: Баль Bahl Мария Анна Иоганнесовна

Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
132 1817 12 5 Agnes Bahl Joseph Schmidt Maria Anna Kamenka Агнеса Баль (12.05.1817) названа так в честь своей крёстной Агнесы Шмидт, сестры Марии Анны Шмидт (1787гр), которые являлись дочерями Иог... Показать все
Смерть
02.05.1854 ст.
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
70 1854 5 2 5 5 76 Y Joseph Bahl Maria Anna Schmidt Kamenka.
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