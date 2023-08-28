Цыкунова (Болгова) Вера Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыкунова (Болгова) Вера Даниловна

Место рождения

Верхний Ломовец

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Данил

Мать: не указана

Верхний Ломовец
Рождение ребёнка
16.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ленинград
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыкунов Александр Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ленинград
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург
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