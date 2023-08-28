Цыкунова (Болгова) Вера Даниловна
Место рожденияВерхний Ломовец
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Данил
Мать: не указана
Верхний Ломовец
Рождение ребёнка
16.11.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ленинград
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыкунов Александр Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ленинград
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург