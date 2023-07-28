Артемий Парфенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: Парфен Евстратьев
Мать: Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
20.04.1751
Дочь: Акилина Артемова
Мать ребёнка: Елена Григорьева
ф.203, оп.745, д.608 (Метрические Коломенского 1751)
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Дарья Артемьева
Мать ребёнка: Елена Григорьева
Смерть
Неизвестно