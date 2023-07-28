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Артемий Парфенов

Место рождения

Михали, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1703 г.р.

Мать

Около 1705 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Парфен Евстратьев

Мать: Евдокия Тимофеева

Михали, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
20.04.1751

Дочь: Акилина Артемова

Мать ребёнка: Елена Григорьева

Михали, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.745, д.608 (Метрические Коломенского 1751)
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Дарья Артемьева

Мать ребёнка: Елена Григорьева

Смерть
Неизвестно
Михали, Егорьевск, Московская область