(Трушкина) Наталья Федоровна
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти07.01.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
13.06.1938
Дочь: Десятниченкова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Жилин Иван Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.1981
Расшиватка, Ставропольский край