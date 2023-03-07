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(Трушкина) Наталья Федоровна

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Место рождения

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

07.01.1981

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Трушкин Федор Александрович

Мать: Трушкина Анастасия Григорьева

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
13.06.1938

Дочь: Десятниченкова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Жилин Иван Игнатьевич

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жилин Иван Игнатьевич

Смерть
07.01.1981
Расшиватка, Ставропольский край
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