Горохова Мария Абрамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова Мария Абрамова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1884 ст.

Сын: Горохов Алексий Симеонов

Отец ребёнка: Горохов Симеон Феодоров

Рождение ребёнка
27.03.1887 ст.

Сын: Горохов Никита Симеонов

Отец ребёнка: Горохов Симеон Феодоров

Рождение ребёнка
27.12.1889

Сын: Горохов Стефан Симеонов

Отец ребёнка: Горохов Симеон Феодоров

Александровка, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.04.1892

Дочь: Горохова Агапия Симеонова

Отец ребёнка: Горохов Симеон Феодоров

Рождение ребёнка
19.04.1892

Дочь: Горохова Ирина Симеонова

Отец ребёнка: Горохов Симеон Феодоров

Рождение ребёнка
13.06.1893

Сын: Горохов Петр Симеонов

Отец ребёнка: Горохов Симеон Феодоров

Рождение ребёнка
14.03.1895

Дочь: Горохова Матрона Симеонова

Отец ребёнка: Горохов Симеон Феодоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горохов Симеон Феодоров

Отец ребёнка: Горохов Феодор Георгиев

Смерть
Неизвестно
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