Храповицкий Владимир Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храповицкий Владимир Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Около 1839
Мосалова, Воротышенская волость, Духовщинский уезд
В документах Смоленской духовной консистории, в метрической книге церкви села Кулагино Духовщинского уезда за 1839 год имеется запись о бракосочетании вотчины отставного гвардии поручика Владимира Сте... Показать все
Место жительства
Около 1839 ст.
Грязнаки, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
В документах Смоленской духовной консистории, в метрической книге церкви села Кулагино Духовщинского уезда за 1839 год имеется запись о бракосочетании вотчины отставного гвардии поручика Владимира Сте... Показать все
Место жительства
Около 1846 ст.
Михейково, Воротышенская волость, Духовщинский уезд
... той же вотчины, деревни Михейково...
Смерть
Неизвестно
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