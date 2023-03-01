Храповицкий Владимир Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Около 1839
Мосалова, Воротышенская волость, Духовщинский уезд
В документах Смоленской духовной консистории, в метрической книге церкви села Кулагино Духовщинского уезда за 1839 год имеется запись о бракосочетании вотчины отставного гвардии поручика Владимира Сте... Показать все
Место жительства
Около 1839 ст.
Грязнаки, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
В документах Смоленской духовной консистории, в метрической книге церкви села Кулагино Духовщинского уезда за 1839 год имеется запись о бракосочетании вотчины отставного гвардии поручика Владимира Сте... Показать все
Место жительства
Около 1846 ст.
Михейково, Воротышенская волость, Духовщинский уезд
... той же вотчины, деревни Михейково...
Смерть
Неизвестно