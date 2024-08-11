Климова (Гашкова) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимова (Гашкова) Наталья Николаевна

Климова (Гашкова) Наталья Николаевна

Место рождения

Баку

Дата рождения

26.11.1972

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1998 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1972

Отец: Гашков Николай

Мать: Гашкова Роза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Климов Олег Лукьянович

Рождение ребёнка
28.12.1998

Дочь: Климова Василиса Олеговна

Отец ребёнка: Климов Олег Лукьянович

Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.