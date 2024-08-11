Климова (Гашкова) Наталья Николаевна
Место рожденияБаку
Дата рождения26.11.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1972
Отец: Гашков Николай
Мать: Гашкова Роза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Климов Олег Лукьянович
Рождение ребёнка
28.12.1998
Дочь: Климова Василиса Олеговна
Отец ребёнка: Климов Олег Лукьянович
Москва, город федерального значения Москва