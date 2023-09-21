Волков Василий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волков Максим
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анисья Васильевна
Мать ребёнка: Волкова Милорода Агаповна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Мавра Васильевна
Мать ребёнка: Волкова Милорода Агаповна
Место жительства
С 10.10.1852
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 перечислен в Мальково из деревни Заозерной
Место жительства
До 10.10.1852
Заозерное, Купинская волость, Каинский уезд
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 перечислен в Мальково из деревни Заозерной
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Волкова Милорода Агаповна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Волкова Милорода Агаповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Волкова Милорода Агаповна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1857