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Волков Василий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волков Максим

Мать: Волкова Василиса Александровна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анисья Васильевна

Мать ребёнка: Волкова Милорода Агаповна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Мавра Васильевна

Мать ребёнка: Волкова Милорода Агаповна

Место жительства
С 10.10.1852
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 перечислен в Мальково из деревни Заозерной
Место жительства
До 10.10.1852
Заозерное, Купинская волость, Каинский уезд
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 перечислен в Мальково из деревни Заозерной
Рождение ребёнка
1852

Сын: Волков Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Волкова Милорода Агаповна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Волков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Волкова Милорода Агаповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Волкова Милорода Агаповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Милорода Агаповна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1857
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