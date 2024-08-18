Истомина (Кулемзина) Раиса Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1876
Дата смерти27.09.1963
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1876
Отец: Кулемзин Дмитрий Иванович
Мать: Кулемзина Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1900
Дочь: Жукова Пелагея Трифоновна
Отец ребёнка: Истомин Трифон Иванович
Рождение ребёнка
09.02.1906 ст.
Дочь: Истомина Евдокия Трифоновна
Отец ребёнка: Истомин Трифон Иванович
Нижний Штевец, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1907
Сын: Истомин Виктор Трифонович
Отец ребёнка: Истомин Трифон Иванович
Рождение ребёнка
25.12.1916
Отец ребёнка: Истомин Трифон Иванович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Истомин Владимир Трифонович
Отец ребёнка: Истомин Трифон Иванович
Смерть
27.09.1963