Истомина (Кулемзина) Раиса Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомина (Кулемзина) Раиса Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1876

Дата смерти

27.09.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1876

Отец: Кулемзин Дмитрий Иванович

Мать: Кулемзина Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Истомин Трифон Иванович

Рождение ребёнка
21.11.1900

Дочь: Жукова Пелагея Трифоновна

Отец ребёнка: Истомин Трифон Иванович

Рождение ребёнка
09.02.1906 ст.

Дочь: Истомина Евдокия Трифоновна

Отец ребёнка: Истомин Трифон Иванович

Нижний Штевец, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Истомин Виктор Трифонович

Отец ребёнка: Истомин Трифон Иванович

Рождение ребёнка
25.12.1916

Сын: Истомин Пётр Трифонович

Отец ребёнка: Истомин Трифон Иванович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Истомин Владимир Трифонович

Отец ребёнка: Истомин Трифон Иванович

Смерть
27.09.1963

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