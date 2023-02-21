Мовкаленко Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мовкаленко Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.?.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.?.1912

Отец: Мовкаленко Семен

Мать: Мовкаленко Меланья

Рождение ребёнка
1935

Сын: Мовкаленко Геннадий

Мать ребёнка: Мовкаленко Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Мовкаленко Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Мовкаленко Александр

Мать ребёнка: Мовкаленко Наталья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мовкаленко Наталья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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