Мовкаленко Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.?.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.?.1912
Отец: Мовкаленко Семен
Мать: Мовкаленко Меланья
Рождение ребёнка
1935
Сын: Мовкаленко Геннадий
Мать ребёнка: Мовкаленко Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Мовкаленко Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Мовкаленко Александр
Мать ребёнка: Мовкаленко Наталья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно