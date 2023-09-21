Пермякова (Титова) Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пермякова (Титова) Анна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1896 ст.

Муж: Пермяков Иван Григорьевич

Российская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное, Юдино, Николаевская церковь
Рождение ребёнка
15.09.1897 ст.

Сын: Пермяков Никита Иванович

Отец ребёнка: Пермяков Иван Григорьевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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