Пермякова (Титова) Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1896 ст.
Российская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное, Юдино, Николаевская церковь
Рождение ребёнка
15.09.1897 ст.
Отец ребёнка: Пермяков Иван Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно