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Сергеева Матрона Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Сергеев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Виктор Иванов

Отец ребёнка: Сергеев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Андрей Иванов

Отец ребёнка: Сергеев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Иван Иванов

Отец ребёнка: Сергеев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Иван

Смерть
Неизвестно