Сергеева Матрона Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Сергеев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сергеев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сергеев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергеев Иван Иванов
Отец ребёнка: Сергеев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергеев Иван
Смерть
Неизвестно