Усов Максим Екимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усов Максим Екимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1687 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Усов Еким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1763

Сын: Усов Илья Максимов

Мать ребёнка: не указана

Год рождения определён исходя из возраста 32 указанного в ИВ за 1795 год
Рождение ребёнка
1767

Сын: Усов Константин Максимов

Мать ребёнка: не указана

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Год рождения определён исходся из возраста -28 лет , указанного в ИВ за 1795 год
Рождение ребёнка
05.01.1785

Дочь: (Усова) Татьяна Максимова

Мать ребёнка: не указана

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
МК Ильинской церкви Куйтунской станции ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись ОЦ, дело №294, стр. 107. Актовая запись №2 Восприемниками были: отцемъ хаицкой деревни крестьянинъ Дмитрий Артемь... Показать все
Упоминание
05.01.1785
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
МК Ильинской церкви Куйтунской станции ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись ОЦ, дело №294, стр. 107. Актовая запись №2 Упоминается как отец новорожденной дочери Татьяны
Смерть
Неизвестно

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