Усов Максим Екимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Усов Еким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1763
Сын: Усов Илья Максимов
Мать ребёнка: не указана
Год рождения определён исходя из возраста 32 указанного в ИВ за 1795 год
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: не указана
Год рождения определён исходся из возраста -28 лет , указанного в ИВ за 1795 год
Рождение ребёнка
05.01.1785
Дочь: (Усова) Татьяна Максимова
Мать ребёнка: не указана
МК Ильинской церкви Куйтунской станции ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись ОЦ, дело №294, стр. 107. Актовая запись №2 Восприемниками были: отцемъ хаицкой деревни крестьянинъ Дмитрий Артемь... Показать все
Упоминание
05.01.1785
МК Ильинской церкви Куйтунской станции ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись ОЦ, дело №294, стр. 107. Актовая запись №2 Упоминается как отец новорожденной дочери Татьяны
Смерть
Неизвестно