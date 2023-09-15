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(Макарова) Елена Вадимовна
(Макарова) Елена Вадимовна
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Место рождения
Алматы
, Верненский уезд, Семиреченская область
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Макаров Вадим Анатольевич
1935 г.р.
Мать
Макарова (Лебедева) Анастасия Яковлевна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Макаров Вадим Анатольевич
Мать:
Макарова Анастасия Яковлевна
Алматы
, Верненский уезд, Семиреченская область
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