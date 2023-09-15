(Макарова) Елена Вадимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Макарова) Елена Вадимовна

Место рождения

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макаров Вадим Анатольевич

Мать: Макарова Анастасия Яковлевна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
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