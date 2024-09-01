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Черкасский Марк

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1940

Пол

Мужской

Добавил:

NN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черкасская Прицкер (Черкасская) Полина Марковна

Мать ребёнка: (Черкасская) Шифра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черкасский Лев Маркович

Мать ребёнка: (Черкасская) Шифра

Рождение ребёнка
1890

Сын: Черкасский Натан Маркович

Мать ребёнка: (Черкасская) Шифра

Рождение ребёнка
1902

Сын: Черкасский Ефим Маркович

Мать ребёнка: (Черкасская) Шифра

Смерть
Около 1940

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