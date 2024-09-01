Черкасский Марк
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черкасская Прицкер (Черкасская) Полина Марковна
Мать ребёнка: (Черкасская) Шифра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Черкасская) Шифра
Рождение ребёнка
1890
Сын: Черкасский Натан Маркович
Мать ребёнка: (Черкасская) Шифра
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: (Черкасская) Шифра
Смерть
Около 1940