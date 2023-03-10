Серова (Тарасова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серова (Тарасова) Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Павловна

Отец ребёнка: Серов Павел Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Серов Павел Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Вячеслав Павлович

Отец ребёнка: Серов Павел Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серов Павел Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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