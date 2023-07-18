Здравомыслова (Сасорова) Наталья Владимировна
Место рожденияАрктическая экспедиция
Дата рождения20.05.1945
Дата смерти16.05.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1945
Арктическая экспедиция
Рождение ребёнка
31.03.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
работа по специальности
Образование
Неизвестно
Высшее | Институт нефти и газа им. Губкина
Смерть
16.05.1984
Похороны
Неизвестно
Введенское (немецкое) кладбище