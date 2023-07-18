Здравомыслова (Сасорова) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Здравомыслова (Сасорова) Наталья Владимировна

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Место рождения

Арктическая экспедиция

Дата рождения

20.05.1945

Дата смерти

16.05.1984

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1945

Отец: Сасоров Владимир Адрианович

Мать: Сасорова Валентина Петровна

Арктическая экспедиция
Рождение ребёнка
31.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
работа по специальности
Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Высшее | Институт нефти и газа им. Губкина
Смерть
16.05.1984
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Введенское (немецкое) кладбище