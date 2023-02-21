Галаган (Ивашкевич) Светлана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ивашкевич Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галаган Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Галаган Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галаган Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Галаган Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галаган Сергей
Развод
Неизвестно
Муж: Галаган Сергей