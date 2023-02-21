Галаган (Ивашкевич) Светлана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галаган (Ивашкевич) Светлана Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ивашкевич Александр

Мать: Ивашкевич Любовь Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галаган Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галаган Вадим Сергеевич

Отец ребёнка: Галаган Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галаган Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Галаган Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галаган Сергей

Развод
Неизвестно

Муж: Галаган Сергей

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