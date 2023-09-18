Кононова (Батанова) Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононова (Батанова) Наталья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Батанов Сергей Викторович

Мать: Батанова Лариса Николаевна

Рождение ребёнка
13.12.2001

Сын: Козлов Александр Борисович

Отец ребёнка: Козлов Борис Александрович

Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.06.2003

Дочь: Козлова Юлия Борисовна

Отец ребёнка: Козлов Борис Александрович

Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
15.07.2021

Муж: Кононов Станислав Сергеевич

Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Борис Александрович

Развод
Неизвестно

Муж: Козлов Борис Александрович

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