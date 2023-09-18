Кононова (Батанова) Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.12.2001
Сын: Козлов Александр Борисович
Отец ребёнка: Козлов Борис Александрович
Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.06.2003
Дочь: Козлова Юлия Борисовна
Отец ребёнка: Козлов Борис Александрович
Бракосочетание
15.07.2021
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно