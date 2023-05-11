Tiismus Ado — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tiismus Ado

Место рождения

Куртна, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond

Дата рождения

20.03.1902

Дата смерти

20.03.1902

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1902

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Куртна, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Смерть
20.03.1902
Куртна, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
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