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Кокорина Анна Васильева

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1777 г.р.

Мать

Между 1775 и 1779 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Кокорин Василий Прокопьев

Мать: Кокорина Марфа Тихонова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 640
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 164
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 13
Смерть
Неизвестно
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