Scothorn Thomas Rowland
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1914
Дата смерти?.12.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
01.08.1980
375 E Huron River Dr, Belleville, Michigan 48111-2761, USA
Место жительства
01.05.1998
250 N Liberty St, Apt 110, Belleville, Michigan 48111-2670, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Scothorn Lydia O
Смерть
?.12.1982