Scothorn Thomas Rowland — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Scothorn Thomas Rowland

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1914

Дата смерти

?.12.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
01.08.1980
375 E Huron River Dr, Belleville, Michigan 48111-2761, USA
Место жительства
01.05.1998
250 N Liberty St, Apt 110, Belleville, Michigan 48111-2670, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Scothorn Lydia O

Смерть
?.12.1982
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