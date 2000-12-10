Сибиль (Абенд) Энна (Лена) Эрнстовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1923
Дата смерти10.12.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1923
Отец: Абенд Эрнст Фридрихович
Рождение ребёнка
06.10.1947
Дочь: Жосов Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Сибиль Михаил Федорович
Рождение ребёнка
12.04.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сибиль Михаил Федорович
Смерть
10.12.2000