Сибиль (Абенд) Энна (Лена) Эрнстовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сибиль (Абенд) Энна (Лена) Эрнстовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1923

Дата смерти

10.12.2000

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

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Место
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Рождение
03.10.1923

Отец: Абенд Эрнст Фридрихович

Мать: Абенд Альвина Готфридовна

Рождение ребёнка
06.10.1947

Дочь: Жосов Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Сибиль Михаил Федорович

Рождение ребёнка
12.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сибиль Михаил Федорович

Смерть
10.12.2000