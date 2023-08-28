Украинцева Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1913
Сын: Украинцев Николай Андреевич
Отец ребёнка: Украинцев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
01.11.1915
Сын: Украинцев Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Украинцев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
16.07.1917
Сын: Украинцев Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Украинцев Андрей Иванович