Украинцева Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Украинцева Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1913

Сын: Украинцев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Украинцев Андрей Иванович

Александрово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.11.1915

Сын: Украинцев Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Украинцев Андрей Иванович

Александрово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.07.1917

Сын: Украинцев Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Украинцев Андрей Иванович

Александрово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
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