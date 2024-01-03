Рудницкая Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудницкая Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1933

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудницкий Яков

Рождение ребёнка
28.11.1932

Сын: Рудницкий Аркадий Яковлевич

Отец ребёнка: Рудницкий Яков

Смерть
Около 1933

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