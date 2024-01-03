Рудницкая Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1933
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рудницкий Яков
Рождение ребёнка
28.11.1932
Сын: Рудницкий Аркадий Яковлевич
Отец ребёнка: Рудницкий Яков
Смерть
Около 1933