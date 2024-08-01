Вологжанина (Бортникова) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вологжанина (Бортникова) Ульяна

Место рождения

Короваевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

06.03.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Короваевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вологжанин Ефим

Крещение
09.03.1824
Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Восприемники: того же починка крестьянина Ивана Бортникова жена Параскева Иванова
Смерть
Неизвестно

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