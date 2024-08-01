Вологжанина (Бортникова) Ульяна
Место рождения
Дата рождения06.03.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вологжанин Ефим
Крещение
09.03.1824
Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Восприемники: того же починка крестьянина Ивана Бортникова жена Параскева Иванова
Смерть
Неизвестно