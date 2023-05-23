Воробьёва (Третьякова) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва (Третьякова) Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1908

Дата смерти

13.05.1972

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1908

Отец: Третьяков Иван Михайлович

Мать: Третьякова Прасковья

Рождение ребёнка
04.06.1932

Сын: Воробьёв Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Воробьёв Михаил Фёдорович

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьёв Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Воробьёв Михаил Фёдорович

Смерть
13.05.1972
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область