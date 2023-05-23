Воробьёва (Третьякова) Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1908
Дата смерти13.05.1972
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1908
Отец: Третьяков Иван Михайлович
Мать: Третьякова Прасковья
Рождение ребёнка
04.06.1932
Отец ребёнка: Воробьёв Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьёв Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Воробьёв Михаил Фёдорович
Смерть
13.05.1972