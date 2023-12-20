Глухих (Тимофеева) Анна Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухих (Тимофеева) Анна Вячеславовна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

04.11.1980

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1980

Отец: Тимофеев Вячеслав Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глухих Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
10.01.2007

Дочь: Глухих Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Глухих Александр Григорьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.02.2022

Дочь: Глухих Вера Александровна

Отец ребёнка: Глухих Александр Григорьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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