Анисимов Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимов Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анисимов Василий Семёнович

Мать: Анисимова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
17.03.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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